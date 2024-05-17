  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة إسرائيلية: هناك فجوات كبيرة في مفاوضات صفقة تبادل

السبت 25 مايو 2024 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: هناك فجوات كبيرة في مفاوضات صفقة تبادل



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن هناك فجوات كبيرة في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.


وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه رغم الفجوات الكبيرة في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وصفقة تبادل الأسرى مع حماس، فإن إسرائيل مستعدة لمناقشة الهدوء في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن بلادهم مستعدة للهدوء في غزة مع توقعهم باستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين رسميا في الأيام المقبلة.


وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة تشكل ضغوطا على حركة حماس.

ومن المقرر أن يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على قطاع غزة، غدا الأحد، اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة يعقد اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

قادة جيش الاحتلال يؤيدون صفقة جديدة مع "حماس"

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

توافق على استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن على سواحل غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-17_17-41-41

كلمة مرتقبة لأبو عبيدة وردود واسعة (شاهد)

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

اعتراف إسرائيلي: هزيمتنا الاستراتيجية على كل الأصعدة تقترب

هيئة البث: "إسرائيل" مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح "لاعتبارات سياسية وعسكرية"

حماس تنفي تقارير عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية