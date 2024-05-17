قناة إسرائيلية: هناك فجوات كبيرة في مفاوضات صفقة تبادل

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن هناك فجوات كبيرة في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه رغم الفجوات الكبيرة في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وصفقة تبادل الأسرى مع حماس، فإن إسرائيل مستعدة لمناقشة الهدوء في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن بلادهم مستعدة للهدوء في غزة مع توقعهم باستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين رسميا في الأيام المقبلة.



وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة تشكل ضغوطا على حركة حماس.



ومن المقرر أن يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على قطاع غزة، غدا الأحد، اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة يعقد اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.