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إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك شمال غزة

السبت 25 مايو 2024 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

صرحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت: "أصيب جندي احتياط من كتيبة 6282 التابعة للواء بيسلماخ بجروح خطيرة خلال مواجهة مع المسلحين شمال قطاع غزة".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى نقل الجندي المصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وهذا الجندي هو الثاني الذي يعلن الجيش إصابته بجروح خطيرة من الكتيبة نفسها في معارك شمال غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 1789، بينهم 357 حالة خطيرة على الأقل.

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