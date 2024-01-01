"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لآليات الاحتلال في رفح (فيديو)

غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها لدبابة وجرافة وجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف دبابة "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" و "الياسين 105"، ودك جنود وآليات العدو في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح".

وأظهر مقطع الفيديو استهداف الجرافة والدبابة من على بعد أمتار قليلة، وإصابتهما بشكل مباشر وانفجار القذيفة فيهما.

14:46 كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

14:52 تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع

14:52 تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع

15:04 تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية خاصة بجوار عمارة حبوب في مخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها ما بين قتيل وجريح

15:11 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة "رعدية" في قوة من الجنود الصهاينة قرب عين نفق شرق مخيم جباليا شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح

15:29 بعد عودتهم من خطوط القتال أبلع مجاهونا عن استهداف دبابة "مركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" خلف مدارس أبو زتون واستهداف دبابة "مركفاه 4" أخرى بقذيفة "الياسين 105" على مفترق البرعي بمخيم جباليا شمال القطاع

20:37 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح