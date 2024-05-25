مسؤول بحماس ينفي تقارير إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار الثلاثاء

غزة/سما/

نفى مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول لوكالة رويترز تعليقا على التقارير “لا يوجد موعد”.

وفي وقت سابق السبت، أفادت تقارير إسرائيلية بأن المفاوضات مع حماس ستُستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ديفيد برنيع عاد صباح السبت من باريس، حيث التقى هناك، الجمعة، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت: “في أعقاب اللقاء، أعلنت إسرائيل رسميا أن مفاوضات الصفقة ستستأنف الأسبوع المقبل”، دون ذكر يوم محدد.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري حماس وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعلى مدى يومين، استضافت القاهرة آخر جولة تفاوض، قبل أن يغادر وفدا حماس وإسرائيل العاصمة المصرية، في 9 مايو/ أيار الجاري دون إعلان التوصل لاتفاق، رغم قبول الحركة آنذاك مقترحا قطريا ـ مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو ما رفضته الأخيرة.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل لقاء برنيع وبيرنز ومحمد بن عبد الرحمن، في باريس، دون أن تسميه، إن رئيس الموساد قدم لمدير “سي آي إيه” ورئيس وزراء قطر “مقترحا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي”.

وأضاف المصدر: “في الوقت نفسه قدم بيرنز الحلول الممكنة للقضايا التي كانت محل خلاف خلال الجولة السابقة من المفاوضات”، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن بنود المقترح الجديد أو تلك القضايا الخلافية في التفاوض.

وفي نهاية الاجتماع، “تقرر أن يتم استئناف المفاوضات على أساس مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء – مصر وقطر وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة”، وفق ذات المصدر.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بشأن غزة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها “لا تلبي شروطها”، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في 6 مايو/ أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

كذلك، شككت تل أبيب مؤخرا في “حيادية” الوسيطين المصري والقطري بهذه المحادثات، وهو ما دعت قطر إلى “عدم الالتفات إليه”، فيما حذرت مصر من أن التشكيك في وساطتها “قد يدفعها للانسحاب” منها.

تأييد المنظومة الأمنية

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن “القيادة الأمنية في إسرائيل بأسرها -رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك رونين بار، وكذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، يؤيدون الدفع نحو صفقة (لتبادل الأسرى) ويرون أنها ضرورية في الوقت الراهن”.

وأضافت: “يعتقد كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية أنه حتى لو تم الاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب، فإن إسرائيل ستتمكن من استئناف النار عند الضرورة بعد أشهر قليلة”.

وتأتي تحركات تل أبيب الحالية نحو عقد صفقة مع “حماس” في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وقادتها العسكريين والسياسيين، بما شمل الجمعة قرارا من محكمة العدل الدولية يأمرها بوقف هجومها على رفح، وإعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، طلبه من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في غزة.

كما تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على نتنياهو من أهالي الأسرى والمعارضة، والذين يتهمونه بـ”عرقلة إتمام صفقة التبادل عمدا انطلاقا من مصالحه السياسية”.

تفاصيل اجتماع باريس

في السياق ذاته، أكد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصدر أمريكي مطلع على تفاصيل لقاء باريس (لم يسمّه)، أنه “تم إحراز تقدم في المحادثات بين برنيع وبيرنز ومحمد بن عبد الرحمن”.

لكن المصدر قال إن اللقاء انتهى “دون تحديد موعد لعقد جولة جديدة” من المحادثات بين إسرائيل وحماس، وذلك على خلاف ما أعلنته تل أبيب.

وأوضح أن اجتماع باريس “شهد مناقشة إمكانية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى”.

وأضاف المصدر أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فوجئت بالإعلان الإسرائيلي عن استئناف المفاوضات” مع “حماس”، الأسبوع المقبل.

الخلاف الرئيسي يتعلق بـ"إنهاء الحرب"

وذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر مطلعة أن جولة المحادثات المرتقبة "ستكون على أساس المقترح الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل، قبل أن تعلن حماس عن المخطط الذي تدعمه"، وأوضح المسؤولون في إسرائيل أنه على الرغم من قرار استئناف المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اختراق من شأنه أن يؤدي إلى جسر الهوة بين حماس وإسرائيل بشأن القضايا الخلافية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب.

وأفاد موقع "واللا"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع، بأن كابينيت الحرب الإسرائيلي سينعقد يوم غد، الأحد، لإجراء مداولات حول سبل المضي قدما في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، فإن "فرص التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة ليست مرتفعة"، وذكرت نقلا عن "مصدر مطلع على الملادولات في إطار الكابينيت الأمني - السياسي الإسرائيلي" أن "التقدم في المحادثات، إن حدث، سيتحقق شيئا فشيئا. لا توجد تفاهمات في الأفق".

وذكرت الصحيفة أن أبرز النقاط الخلافية تتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين تعتزم حركة حماس الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى إسرائيل طالبت حماس بإطلاق سراح ثلاثة أسرى كل ثلاثة أيام، فيما اقترحت الحركة إطلاق سراح ثلاثة أسرى أسبوعيا؛ وبحسب "هآرتس"، فإن التقديرات تشير إلى "إمكانية التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن".

وشددت الصحيفة على أن "المسألة الخلافية الرئيسية هي حول مطلب حماس بإنهاء الحرب"، وقال مسؤول إسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن "السنوار مهني باستخدام الرهائن للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. وطالما أن هناك إجماعا في الجانب الإسرائيلي ضد وقف كامل للأعمال العدائية، فإن فرصة التوصل إلى اتفاق تتضاءل".

ووفق مراقبين، فإن رفض قادة إسرائيل لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الأخير، التي جاءت بمقترح من مصر وقطر، كان يهدف إلى كسب الوقت حتى يتمكن الجيش من تحقيق أي نصر في ظل الفشل الذي يعانيه في غزة.

والأربعاء، أقر رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل تساحي هنغبي، خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان)، بالإخفاق في تحقيق كل أهداف الحرب، بما يشمل إعادة الأسرى، أو القضاء على حماس، أو إعادة المستوطنين إلى منازلهم بأمان في جنوبي البلاد.