9 شهداء في النصيرات ورفح

غزة/سما/

استشهد 9 مواطنين، مساء اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مخيم النصيرات ورفح في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منطقة السوق في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت منطقة دوار النجمة في مخيم الشابورة وسط رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

كما أصيب عدد من المواطنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، و استهدف قصف إسرائيلي منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 45 شهيداً بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

و منذ ساعات الصباح الاحتلال يرتكب عدد من المجازر بحق المدنيين في مدن قطاع غزة :

- 10 شهداء في قصف مدرسة بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

- 7 شهداء في قصف منزل في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

3 شهداء في قصف منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

- 6 شهداء في قصف تجمع للمواطنين قرب جسر وادي غزة وسط قطاع غزة.

- 3 شهداء في قصف استهدف مجموعة من المواطنين عند دوار النجمة وسط رفح.

- 6 شهداء في قصف مركز نسائي بسوق النصيرات وسط قطاع غزة.

- 4 شهداء وصلوا في مستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس من الصباح.

وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت أمس الجمعة إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

وأكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.