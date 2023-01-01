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انقطاع خدمة الإنترنت الثابت عن مدينة غزة وشمال القطاع

السبت 25 مايو 2024 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع خدمة الإنترنت الثابت عن مدينة غزة وشمال القطاع



غزة/سما/

 أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، السبت، انقطاع خدمة الإنترنت الثابت التي تقدمها في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقالت الشركة: “نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان (الإسرائيلي) المستمر”.

وأضافت في بيان مقتصب عبر منصة إكس: “طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.


ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

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