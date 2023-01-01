انقطاع خدمة الإنترنت الثابت عن مدينة غزة وشمال القطاع

غزة/سما/

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، السبت، انقطاع خدمة الإنترنت الثابت التي تقدمها في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقالت الشركة: “نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان (الإسرائيلي) المستمر”.

وأضافت في بيان مقتصب عبر منصة إكس: “طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.



ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات.