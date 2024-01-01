  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب المستشار الألماني: "إسرائيل" تجاوزت الحدود في غزة

السبت 25 مايو 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب المستشار الألماني: "إسرائيل" تجاوزت الحدود في غزة



برلين/سما/

 انتقد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، تصرفات إسرائيل في حرب غزة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الألمانية في برلين.

وخلال حوار مع مواطنين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الدستور الألماني، قال هابيك اليوم السبت: “بالطبع، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي. فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضا من الناحية القضائية”.

وأضاف هابيك: “هذا يعني، في الواقع، أن إسرائيل تجاوزت الحدود هناك، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك”.

في الوقت نفسه، أشار هابيك إلى أن حركة حماس بمقدورها أن تنهي الحرب فورا إذا ألقت السلاح.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن يوم الإثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات” تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب” و “شن هجمات عمدا ضد المدنيين”.

وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أمرا إلى إسرائيل بوقف “فوري” لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية “كارثي”. وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

وأكد هابيك والمستشار الألماني شولتس اليوم تحذيرات الحكومة الألمانية من هجوم عسكري واسع النطاق في مدينة رفح.

وقال شولتس خلال حوار مع المواطنين في دائرته الانتخابية في بوتسدام: “ما نقوله هو أن الحرب يجب أن تدار بطريقة يتم فيها الالتزام بقواعد القانون الدولي”. وأضاف: “لذلك كنا دائما واضحين في القول: لا يمكننا تصور شن هجوم في رفح دون وقوع خسائر بشرية فظيعة وغير مسؤولة”.

وبدوره، أشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية دائما ما كانت تقول إنه “لا يجب على إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم، على الأقل ليس بالطريقة التي تعاملت بها في قطاع غزة من قبل أي بالقصف على مخيمات اللاجئين وما إلى ذلك”.

(د ب أ)

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

قادة جيش الاحتلال يؤيدون صفقة جديدة مع "حماس"

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

الأخبار الرئيسية

هيئة البث: "إسرائيل" مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

مسؤول بحماس ينفي تقارير إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار الثلاثاء

قناة عبرية: حزب الله يواصل سحق المستوطنات الإسرائيلية في حرب الاستنزاف الشمالية

thumbs_b_c_8c0b06de7b885ec523cca2bf8acf1133

آلاف الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل وعزل نتنياهو: إنهاء الحرب هو الطريق الوحيد لإعادة أبنائنا

66520c294236044d2601f786

القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن على سواحل غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية