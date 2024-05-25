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مسؤول إسرئيلي: من المتوقع فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة المواصلات

السبت 25 مايو 2024 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرئيلي: من المتوقع فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة المواصلات



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مسؤول بارز في جهاز تطبيق القانون بأن من المتوقع "فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة المواصلات ميري ريغيف" على خلفية تصرفاتها في وزارتها.

واعتبر المسؤول البارز في جهاز تطبيق القانون، بعد تحقيق صحفي نشره موقع "همكور" (المصدر) والذي أجراه الصحفي الإسرائيلي رافيف دروكر ونقلته القناة "13" الإخبارية الليلة الماضية، والمتعلق بسلوك وتصرفات وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، أنه "على ما يبدو سيتم فتح تحقيق جنائي ضدها بشأن تصرفاتها في الوزارة الموكلة إدارتها".

وحسب "كان"، فإن الشرطة لم تعقد حتى الآن مشاورات جدية حول هذه القضية، ولا حتى مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي يتعين عليها الموافقة على فتح مثل هذا التحقيق.

وذكرت الشرطة أن "جميع القضايا قيد الدراسة من قبل جميع الجهات ذات الصلة".

وبين التحقيق الصحفي الذي نشره موقع "همكور"، من بين أمور أخرى، مراسلات بين الوزيرة ريغيف ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارتها تثير الشكوك حول محاباة الوزيرة لسلطات محلية قد تجني الوزيرة منها مكاسب سياسية لحزبها.

كما ذكر التحقيق المواجهة التي وقعت بين سائق الوزيرة وأحد حراس جهاز "الشاباك"، وما أعقبها من محاولات لموظفي وزارة المواصلات لإشاعة ان لجهاز الشاباك اعتبارات سياسية على خلفية الاحتجاج ضد التعديلات في الجهاز القضائي.

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