  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار "العدل الدولية"

السبت 25 مايو 2024 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار "العدل الدولية"



القدس المحتلة/سما/

اقترحت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، فحص مدى توافق العملية في رفح مع قرار محكمة العدل الدولية غير ان رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا التوجه.


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه خلال جلسة نقاش طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار أمر بوقف القتال في رفح، رفض نتنياهو اقتراح المدعية العام العسكرية يفعات تومر يروشلمي بفحص مدى توافق قرار المحكمة الدولية مع النشاط العسكري لجيش الدفاع في رفح.

وحسب ما نقلت "كان" عن مصادر، أوضحت يروشلمي معنى قرار المحكمة، مشيرة إلى ضرورة فحص مدى توافق العملية البرية ميدانيا مع قرار المحكمة في سياق تفسيره والاطلاع على تفاصيله.


وأضافت المصادر أن نتنياهو قال: "ارفض ذلك كليا"، ولم يعلق ديوان رئيس الوزراء بعد، فيما صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن نعلق على ما قيل في مناقشات مغلقة".

هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل ليست مضطرة إلى وقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار المحكمة، وفق "كان".

وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر إعلان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، دون الإعلان عن تبني إسرائيل للأمر.

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

كاتس يثير سخرية واتهامات بالجهل في مهاجمته لحكم المسلمين في الأندلس

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

قادة جيش الاحتلال يؤيدون صفقة جديدة مع "حماس"

الأخبار الرئيسية

66520c294236044d2601f786

القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن على سواحل غزة

photo_2024-05-25_15-50-00

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

AFP__20240213__34JC4WD__v1__HighRes__ComboEgyptIsraelPalestinianUsQatarPoliticsDiplo-e1707829984293-640x400-3-640x400

توافق على استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر في غزة ولا تدمير حماس

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية