  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن على سواحل غزة

السبت 25 مايو 2024 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن على سواحل غزة



القدس المحتلة/سما/،

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، أن 4 سفن تابعة للبحرية الأمريكية وتعمل في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم بفعل الأحوال الجوية، دون وقوع إصابات.


وقالت القيادة في بيان لها: "4 سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم من أحوال الطقس، السفينتان الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان".

وأضاف البيان أن "الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية ولم ترد أنباء عن إصابات".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية صباح السبت إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية قامت بإعادته وربطه مجددا.

وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، تم في الأسبوع الماضي افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

كاتس يثير سخرية واتهامات بالجهل في مهاجمته لحكم المسلمين في الأندلس

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

قادة جيش الاحتلال يؤيدون صفقة جديدة مع "حماس"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-25_15-50-00

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

AFP__20240213__34JC4WD__v1__HighRes__ComboEgyptIsraelPalestinianUsQatarPoliticsDiplo-e1707829984293-640x400-3-640x400

توافق على استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر في غزة ولا تدمير حماس

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

الجيش الاسرائيلي في غزة

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية