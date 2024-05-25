مظاهرة تضامنية مع فلسطين في ستوكهولم

ستوكهولم/سما/

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين، ومنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسار المشاركون نحو السفارة الإسرائيلية خلال المظاهرة التي دعت إليها منظمات مدنية، ورددوا هتاف "الحرية لفلسطين".

وطالبوا بإقرار أن الهجمات الإسرائيلية على غزة هي "جرائم حرب"، وباعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره "مجرم حرب".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"فلسطين حرة"، و"مقاطعة لإسرائيل".

كما احتجوا على دعم السويد والولايات المتحدة لإسرائيل، معتبرين أن البلدين متواطئان في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.