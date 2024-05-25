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أردوغان: سنواصل الضغط على "إسرائيل" تجاريا ودبلوماسيا

السبت 25 مايو 2024 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سنواصل الضغط على "إسرائيل" تجاريا ودبلوماسيا



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي "مجازرها" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، السبت، خلال فعالية للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "دييك".

وأضاف أن حكومة بلاده تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع عالم الأعمال التركي، خلال تطبيق قرارها وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد أن تركيا ستواصل "الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي حكومة (بنيامين) نتنياهو مجازرها في غزة".

#تركيا #اردوغان

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