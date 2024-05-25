منظمة إسرائيلية: حرب الانتقام في غزة لن تحقق الأمن لنا

القدس المحتلة/سما/

قالت منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، إن "حرب الانتقام في قطاع غزة لن تحقق الأمن لنا".

جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي للمنظمة أفنير جفارياهو، وهو أيضا جندي سابق بالجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الجمعة.

ووصف جفارياهو الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاقدة الوعي"، وفي "حالة ثمالة بسبب حرب الانتقام الدائرة في غزة"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف: "أؤمن إيمانا راسخا بأننا نحن الإسرائيليين لدينا الحق في الأمن، ولا أعتقد أن ما نفعله في غزة يساعد على تحقيق ذلك".

وتابع جفارياهو: "أخشى أن تكون هذه الحكومة ثملة بالانتقام وعدم القدرة على إعادة رهائننا" من قطاع غزة.

و"كسر الصمت" منظمة إسرائيلية غير حكومية تنشر شهادات جنود سابقين عن انتهاكات الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.