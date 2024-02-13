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القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

السبت 25 مايو 2024 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

نشرت كتائب القسام– الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – صورا لأسرى إسرائيليين قضوا جراء القصف الإسرائيلي.

وأظهرت الصور عددا من الأسرى وهم قتلى ملقون على الأرض وعلى أجسادهم آثار القصف الذي جرى خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على مناطق قطاع غزة.

وأرفقت كتائب القسام المشاهد بعبارات مثل "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر"، و" إسألوا نتنياهو وحكومته عن أسمائهم سيخبرونكم فهم يعرفونهم جيدا"، و" هكذا سيعيدوهم".

وتضمنت المشاهد صور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، وهم يتحدثون عن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو تصريحات سابقة لنتنياهو يقول فيها "منذ بداية الحرب نحن نعمل على إعادة الأسرى إلى البيت بدون توقف كلهم". و" عندما أقول كلهم يعني كلهم" .

في حين قال هاغاري "نحن نبذل جهدا جبارا لإعادة الأسرى"، أما هاليفي فكان يقول "علينا ملقى الواجب الأخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى البيت".

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