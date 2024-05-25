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الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 8855

السبت 25 مايو 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 8855



رام الله/سما/

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، يوم أمس، واليوم السبت، (15 عاما) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، منهم منزل المطارد طارق داود من قلقيلية الذي يواصل الاحتلال اقتحامه بشكل يومي، واعتقال أفراد عائلته والتنكيل بهم.

 يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، قد ارتفعت إلى أكثر من 8855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

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