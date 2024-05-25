توافق على استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

القدس المحتلة/سما/

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالمطلع قوله إنه تقرر استئناف مفاوضات الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضافت نقلا عن المسؤول ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته نظرا لحساسية الموضوع، توضيحه أن قرار استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية.

وتابع المصدر: "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة".

وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن "الوساطة القطرية المصرية قدمت مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل".

من جهته ذكر موقع واللا العبري عن مسؤول أميركي قوله: "تفاجأت إدارة بايدن بالإعلان الإسرائيلي عن استئناف المفاوضات."

في المقابل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن رئيس الموساد قدم لمدير CIA ورئيس وزراء قطر العرض الجديد لصفقة التبادل.

ولفت المصدر إلى أن العرض الجديد يتضمن حلولا ممكنة لنقاط كانت محل خلاف في المباحثات السابقة.

وأشارت هيئة البث الرسمية "كان 11" إلى أن كل القيادة الأمنية؛ قائد هيئة الأركان، رئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ووزير الأمن، والوزراء غانتس وآيزنكوت، يدعمون التقدّم نحو صفقة، بادعاء إنها ضرورية في هذا الوقت.

وقال مسؤولون أمنيون لهيئة البث أنه حتى في ما لو تم التوصل إلى صفقة تأتي على وقف الحرب، إسرائيل قادرة على استئناف إطلاق النار بعد عدة أشهر.

فيما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن "اتصالات الأسبوع المقبل ستستند إلى المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل وليس "حماس".

وذكرت المصادر لهآرتس: "رغم الإعلان عن تجديد المفاوضات إلا أنه لم يتم التوصل إلى اختراق يتيح جسر الهوّة مع حماس، مشيرة إلى أن الخلافات مع حماس تتركز بالأساس على وقف الحرب.

وذكرت صحيفة يديعوت حرنوت أن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل.

ونقلت يديعوت عن مصادر قولها:"علينا التحلي بالواقعية ولا نريد أن نصل لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى بدأ ينفد."