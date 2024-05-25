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موسكو: أهداف "إسرائيل" من عملية غزة لم تتحقق وواشنطن تعارض وقف إطلاق النار

السبت 25 مايو 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: أهداف "إسرائيل" من عملية غزة لم تتحقق وواشنطن تعارض وقف إطلاق النار



موسكو/سما/

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهداف عمليتها العسكرية في غزة، مشيرا إلى بذل واشنطن كل ما في وسعها لمنع محاسبة قادة إسرائيل.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا تمتلك إسرائيل أي حافز على الإطلاق لوقف القتال المستمر منذ 7 أشهر، ولم تحقق أي هدف من أهداف عمليتها التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".


وأضاف: "من المثير للقلق بشكل خاص أن حياة الرهائن الذين تحتجزهم حماس معرضة لخطر واضح، وإسرائيل لا تتخذ أي إجراء لحل المشكلة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترفض الضغط على إسرائيل رغم الأدوات التي في حوزتها، "وعوضا عن ذلك تنتقد أي دعوات لمحاسبة القيادة الإسرائيلية على طبيعة الأعمال العسكرية في قطاع غزة".

وقال: "الولايات المتحدة تحاول التقليل من حجم وآثار ممارسات إسرائيل وتنتقد أي محاولات لتقديمها إلى العدالة، وتعارض قدر المستطاع فكرة وقف إطلاق النار... بذلوا كل ما في وسعهم لتقويض جهود منح فلسطين حق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. هذه الممارسات تكشف عن وجههم ونواياهم الحقيقية إزاء غزة وإسرائيل".

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