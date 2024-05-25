أردوغان يكرّم الفلسطيني خالد نبهان صاحب عبارة "هذه روح الروح"

كرّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الفلسطيني خالد نبهان الذي اشتهر بمشهد وداعه لحفيدته "ريم" الصغيرة، التي قُتلت في وقت سابق جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وكرم أردوغان نبهان من خلال منحه "جائزة البر العالمية" التي ينظمها وقف الديانة التركي، في الحفل الذي أقيم في مركز "بيشتيبي" للمؤتمرات الوطنية والثقافة، لتوزيع الجوائز على رواد الخير في تركيا ومختلف أنحاء العالم.

وهذا في حين لم يستطع الجد الفلسطيني من حضور الحفل بسبب الحصار وظروف الحرب.

وظهر نبهان في مقطع فيديو متداول قال فيه إن رسالة وصلته من مؤسسة وقف الديانة التركي لاستلام جائزة "البر العالمية"، متابعا: "أفتخر بهذا التكريم وأعتبره لكل قطاع غزة على ما قدموه من تضحيات وشهداء وجرحى".

وأردف: "أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا التكريم والشكر موصول لكل الشعب التركي".

وكان خالد نبهان قد عرف بمقطع فيديو بعنوان "روح الروح"، حيث كان يحمل حفيدته حينها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها بعد مقتلها برفقة شقيقها إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.