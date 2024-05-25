  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أردوغان يكرّم الفلسطيني خالد نبهان صاحب عبارة "هذه روح الروح"

السبت 25 مايو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يكرّم الفلسطيني خالد نبهان صاحب عبارة "هذه روح الروح"



غزة/سما/

كرّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الفلسطيني خالد نبهان الذي اشتهر بمشهد وداعه لحفيدته "ريم" الصغيرة، التي قُتلت في وقت سابق جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وكرم أردوغان نبهان من خلال منحه "جائزة البر العالمية" التي ينظمها وقف الديانة التركي، في الحفل الذي أقيم في مركز "بيشتيبي" للمؤتمرات الوطنية والثقافة، لتوزيع الجوائز على رواد الخير في تركيا ومختلف أنحاء العالم.

 وهذا في حين لم يستطع الجد الفلسطيني من حضور الحفل بسبب الحصار وظروف الحرب.

وظهر نبهان في مقطع فيديو متداول قال فيه إن رسالة وصلته من مؤسسة وقف الديانة التركي لاستلام جائزة "البر العالمية"، متابعا: "أفتخر بهذا التكريم وأعتبره لكل قطاع غزة على ما قدموه من تضحيات وشهداء وجرحى".

وأردف: "أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا التكريم والشكر موصول لكل الشعب التركي".

وكان خالد نبهان قد عرف بمقطع فيديو بعنوان "روح الروح"، حيث كان يحمل حفيدته حينها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها بعد مقتلها برفقة شقيقها إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

اتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم مؤقتاً

نصر الله: "على إسرائيل أن تنتظر منّا المفاجآت"

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

كاتس يثير سخرية واتهامات بالجهل في مهاجمته لحكم المسلمين في الأندلس

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-25_15-50-00

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

دعوة لاعتقال نتنياهو من قلب الكونغرس.. ومعارضة لخطابه المتوقع

AFP__20240213__34JC4WD__v1__HighRes__ComboEgyptIsraelPalestinianUsQatarPoliticsDiplo-e1707829984293-640x400-3-640x400

توافق على استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر في غزة ولا تدمير حماس

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية