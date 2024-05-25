  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت: فشل ذريع جديد لحكومة نتنياهو

السبت 25 مايو 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: فشل ذريع جديد لحكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن التضخم في إسرائيل سيصل إلى 4% أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة في قانون الموازنة للعام الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير للصحفي جاد ليئور إن "الحكومة الإسرائيلية نفسها، بتقاعسها في مجال زيادة الأسعار، هي في الواقع قائدة دوامة التضخم، وهي التي تعطي بتقاعسها الشرعية للمستوردين والمصانع لركوب طريق زيادة الأسعار وحتى زيادة سرعتها نحو التضخم السنوي الذي سيقترب من 4% مرة أخرى في الشهرين المقبلين، أي ضعف نقطة الوسط للهدف الذي حددته الحكومة في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله (1% إلى 3%).


وقال التقرير أن "هذا يعني أنه في حين أن المواطنين سيدفعون أكثر بكثير مقابل السلع والخدمات، فإنهم سيدفعون أيضا المزيد من الضرائب ويتلقون خدمات أقل، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل فشل آخر باسم الحكومة الإسرائيلية وهو "الفشل الاقتصادي الحاد" بعد فشلها في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة في 7 أكتوبر.

وتابع جاد ليئور في تقريره أن "موازنة متفاقمة وأزمة اقتصادية، ستؤدي إلى حاجة ملحة لدى الحكومة لرفع الضرائب وخفض موازنات الوزارات الحكومية، من أجل منع الفوضى بشكل أساسي في ميزانية الدولة".

وبلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار)، وذلك بحسب تقرير أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية في 10 مايو الحالي.

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

اتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم مؤقتاً

نصر الله: "على إسرائيل أن تنتظر منّا المفاجآت"

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

كاتس يثير سخرية واتهامات بالجهل في مهاجمته لحكم المسلمين في الأندلس

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-25_15-50-00

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

دعوة لاعتقال نتنياهو من قلب الكونغرس.. ومعارضة لخطابه المتوقع

AFP__20240213__34JC4WD__v1__HighRes__ComboEgyptIsraelPalestinianUsQatarPoliticsDiplo-e1707829984293-640x400-3-640x400

توافق على استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر في غزة ولا تدمير حماس

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية