نجل نتنياهو ينشر فيديو مثيرا للجدل في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فيديو على "تلغرام" يظهر جنديا إسرائيليا ملثما يهدد وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال الجندي في الفيديو:"رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو موجه لك: نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية، لا ننوي تسليم مفاتيح غزة لأي كيان، حماس، فتح، أو أي كيان عربي آخر".

وتابع:"جنود الاحتياط وراءك ونحن نريد تحقيق النصر، لدينا فرصة واحدة في الحياة، يوجد لديك 100 ألف مقاتل من جنود الاحتياط مستعدون للتضحية من أجل إسرائيل، مستعدون للموت، فقدنا كل شيء، فقدنا حياة عائلاتنا، وأعمالنا، ولا يوجد مكان نذهب إليه، سوف نبقى هنا حتى النهاية، حتى النصر".

وعلى خلفية نشر هذا الفيديو بدأت تسمع في إسرائيل دعوات لاعتقال ومحاكمة يائير نتنياهو بتهمة نشر التمرد على الجيش التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

ونقلت القناة 12 عن مصدر رفيع قوله: "مشاركة يائير نتنياهو للفيديو تشكل دعوة واضحة لتمرّد ضد قيادة الجيش، وصمت بنيامين نتنياهو على نشر الفيديو منذ ساعات الصباح يعني دعمه “الفعلة الخطيرة”.