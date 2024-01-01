  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوكيو: مئات اليابانيين يحتجون أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع فلسطين

السبت 25 مايو 2024 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طوكيو: مئات اليابانيين يحتجون أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع فلسطين



غزة / سما /

نظم مئات اليابانيين مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في طوكيو احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل وتزويدها بالأسلحة التي تقتل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة.

وأطلق المحتجون على المظاهرة عنوان: "تحرك أمام السفارة الأمريكية، تحرك طارئ، سلام لفلسطين".

وسمحت الشرطة لأربعة من المتظاهرين بالاقتراب من بوابة السفارة، حيث تلوا بيانات تدين الولايات المتحدة و"تورطها في الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأنهوا خطاباتهم بالقول إن أمريكا جلبت العار لنفسها من خلال دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهجمات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون: "بايدن، لا يمكنك الاختباء، بايدن، بايدن لا تدعم الإبادة الجماعية".

وكان الرهبان البوذيون من بين المتظاهرين، ودعوا إلى السلام. وأشار أحد المتظاهرين إلى أن الولايات المتحدة قد وصفت نيلسون مانديلا بأنه إرهابي، وهو ما "يظهر الطبيعة الحقيقية" للحكومة الأمريكية.

وكُتب على اللافتات المعروضة: "الولايات المتحدة – لا تتواطأ مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، "أوقفوا غزو رفح"، و"التوقف عن استيراد الطائرات الهجومية بدون طيار إسرائيلية الصنع".

واستهدف المتظاهرون الشركات التي قالوا إنها تتعاون مع إسرائيل، ومن بينهم شركة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة، وشركة "جابان إير كرافت سابلاي"، وشركة "سوميشو آيرو سيستم"، و"كايجاي بوسان".

#طوكيو #فلسطين #اليابان #اسرائيل #غزة #الحرب #السفارة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

عمليات مثيرة لـ"القسام" في جباليا ورفح

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

اتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم مؤقتاً

نصر الله: "على إسرائيل أن تنتظر منّا المفاجآت"

كاتس يثير سخرية واتهامات بالجهل في مهاجمته لحكم المسلمين في الأندلس

صحيفة إيرانية تلمح إلى دور اسرائيلي في تحطم طائرة "رئيسي"..

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي في غزة

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

السنوار

سياسي إسرائيلي: قرار محكمة العدل يمثل دفعة للسنوار

جيش الاحتلال ونقص المعدات

محللون عسكريون اسرائيليون : الجيش يواجه نقصا كبيرا بالعتاد والجنود وتزايد المصابين

232 يوما للحرب: شهداء والجوع ينتشر شمال غزة ويطل على الجنوب

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية