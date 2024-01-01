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إيطاليا تستأنف تمويل "الأونروا"

السبت 25 مايو 2024 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تستأنف تمويل "الأونروا"



غزة / سما /

أعلنت إيطاليا أنها قررت استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي تم تعليقه إثر مزاعم إسرائيل بأن موظفي الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد مكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، بأن الأخير أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم السبت، أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونقلت "أ.ف.ب" عن تاياني تأكيده في بيان "أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديدًا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو... ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".

يُذكر أنه في كانون الثاني/يناير زعمت إسرائيل أن نحو 12 موظفًا من "الأونروا" من أصل 13 ألفًا في غزة التي تنسق جميع المساعدات في القطاع، شاركوا في عملية "طوفان الأقصى".

وفي نهاية نيسان/ أبريل خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلاً على مزاعمها.

#الأونروا #إيطاليا

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