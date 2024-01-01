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البرازيل: سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب

السبت 25 مايو 2024 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل: سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب



غزة / سما /

أعلن سيلسو أموريم المستشار الخاص لرئيس البرازيل أن السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب بعد استدعائه من قبل رئيس البلاد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ونقلت صحيفة "O Globo" عن أموريم قوله: لا أعتقد أن السفير سيعود إلى تل أبيب بعد أن تعرض لإهانة شخصية تهين البرازيل... أرادوا إذلال بلادنا".

وفي فبراير الماضي ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه".

واعتبر الرئيس البرازيلي أن ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود.

#البرازيل #السفير #الحرب #غزة #فلسطين

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