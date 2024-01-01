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الفصائل تدعو للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله

السبت 25 مايو 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل تدعو للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله



غزة / سما /

رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية مشددة على ضرورة وقف العدوان على مدينة رفح وقطاع غزة.

وطالبت الفصائل كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته.

ودعت للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا.

واكدت ان حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

واضافت "يجب تطبيق قرارات المحكمة ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفاء الاحتلال من مسؤولياته".

#الفصائل الفلسطينية #الاحتلال #معبر رفح #محكمة العدل الدولية

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