النجار: رفح لا يوجد بها أي مستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية

رفح / سما /

قال مدير مستشفى أبو يوسف النجار ان 4000 لتر من الوقود وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى تكفي ليومين فقط.

واكد النجار ان رفح لا يوجد بها اي مستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية.

ويقدم شهداء الأقصى الرعاية الطبية والخدمة الصحية لأكثر من 1200 مريض وجريح، بينهم 600 مريض بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى تيار كهربائي حتى يستفيدوا من خدمة غسيل الكلى.

واكدت إدارة المشفى في وقت سابق انها تحتاج في اليوم الواحد من 4000 إلى 5000 لتر من الوقود لضمان استمرارية العمل.

واضافت "لقد مرّت المستشفى بأزمة حقيقية كادت أن تفقد خلالها العديد من المرضى والجرحى بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن عدم توريد الوقود للمولد الكهربائي في المستشفى، والذي لطالما حذّرنا من الوقوع في هذه الأزمة الصحية الخانقة".