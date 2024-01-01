اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت، عددا من المواطنين خلال اقتحامات متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الجعيدي بمدينة قلقيلية شمال الضفة واعتقلت والد المطارد طارق داود وشقيقه خالد، كما اعتقل الاحتلال أعمامه فيصل وإياد وخالد.

وداهمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم واعتقلت الشاب إبراهيم فياض من منزله، كما اعتقل الاحتلال مصطفى توفيق زيدان من منزله في قرية رامين.

وداهم الاحتلال منزل الأسير عبد السلام عيسى في قرية سالم شرق نابلس، فيما اقتحم الاحتلال قرية يبرود شرق رام الله والمدخل الشمالي للبيرة خلال ساعات الصباح.