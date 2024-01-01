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مقررة أممية: إسرائيل لن توقف جنونها حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه

السبت 25 مايو 2024 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: إسرائيل لن توقف جنونها حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه



غزة / سما /

 أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، أن إسرائيل لن توقف جنونها في قطاع غزة، حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه.

وأشارت في بيان، نشرته على منصة "إكس"، إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها على مدينة رفح، بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها العسكرية.

وأوضحت أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في هذه المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة "مروعة"، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار "العدل الدولية".

#إسرائيل #المجتمع الدولي #غزة

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