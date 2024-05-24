وزراء خارجية عرب لماكرون: نرفض سيطرة إسرائيل على معبر رفح

باريس / سما /

أكد وزراء عرب، رفض بلدانهم سيطرة الاحتلال إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، خلال لقائهم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء ذلك خلال استقبال ماكرون، الجمعة، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، بحسب بيان للخارجية السعودية.

وترأس الوفد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحضور نظرائه في قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي.

وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع الرئيس الفرنسي، "تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل".

وأكدوا "رفضهم التام لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع".

وفي 7 أيار/ مايو الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع ايرائيل بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.