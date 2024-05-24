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محللون عسكريون اسرائيليون : الجيش يواجه نقصا كبيرا بالعتاد والجنود وتزايد المصابين

السبت 25 مايو 2024 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محللون عسكريون اسرائيليون : الجيش يواجه نقصا كبيرا بالعتاد والجنود وتزايد المصابين



غزة / سما /

مواصلة إسرائيل حربها على غزة، لأكثر من سبعة أشهر ونصف الشهر، بات يؤثر بشكل بالغ على جيشها وجنودها، في ظل تراجع مخزون الذخيرة ونقص المعدات العسكرية، وبشكل أكبر في ظل الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين وتراجع معنوياتهم، وفقا لمحللين عسكريين اليوم، الجمعة.

وأفاد المحلل العسكري، عَمير ربابورت، في صحيفة "ماكور ريشون"، بأن كمية الدبابات بحوزة الجيش حاليا هي أقل من نصف الدبابات التي كانت لديه قبل عشر سنوات، "وأقل بكثير من ’الخط الأحمر’ الذي رسمته هيئة الأركان العامة. والجيش الإسرائيلي هو جيش صغير جدا قياسا بالمهمات التي يتعين عليه مواجهتها في الجبهات المختلفة".

#الجيش #الجنود

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