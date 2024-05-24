الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة

غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف، وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وحار الى شديد الحرارة، وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف ومعتدل في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.