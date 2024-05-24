  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قادة جيش الاحتلال يؤيدون صفقة جديدة مع "حماس"

السبت 25 مايو 2024 02:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة جيش الاحتلال يؤيدون صفقة جديدة مع "حماس"



القدس المحتلة/سما/

يجتمع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر، الجمعة في قمة بباريس لصياغة الخطوط العريضة لمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، كانت هناك اختلافات في الرأي بشأن عقد الاجتماع بهذا الشكل، لكن في النهاية تقرر أن يتم.

وأوضحت "كان" أن كلا من رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس "الشاباك"، وكذلك وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس والوزير آيزنكوت، يؤيدون الترويج للصفقة، ويؤكدون أنها ضرورية في هذا الوقت.

ورأى كبار المسؤولين في الجهاز الدفاعي أنه حتى لو تم الاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب، فإن إسرائيل ستستأنفها عند الحاجة.

وفي الوقت نفسه، يؤيد الوزراء في حكومة الحرب التسوية الإسرائيلية في ما يتعلق بطلب إطلاق سراح عدد من الرهائن من أسر "حماس"، في حال تم تمرير مثل هذه الصفقة، وفق "كان".

وبحسب ما نقلت "كان" عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن هناك إصرارا إسرائيليا على قضايا أخرى هي محل خلاف مع "حماس".

في حين أن "من المتوقع أن يستمر نشاط القوات الإسرائيلية في جباليا للتحقق مما إذا كان هناك احتمال آخر لتحديد مكان الرهائن في المنطقة".

الأكثر قراءة اليوم

عمليات مثيرة لـ"القسام" في جباليا ورفح

الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال ثلاثة جثث لأسرى بغزة قُتلوا بـ7 أكتوبر

اتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم مؤقتاً

نصر الله: "على إسرائيل أن تنتظر منّا المفاجآت"

صحيفة إيرانية تلمح إلى دور اسرائيلي في تحطم طائرة "رئيسي"..

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

ردود فعل غاضبة من تل أبيب على قرار العدل الدولية بشأن رفح

الأخبار الرئيسية

ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر

photo_2024-05-24_20-35-40

القسام تعرض صور أسرى إسرائيليين قضوا 10 أعوام في غزة (شاهد)

أولمرت: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية

57 شهيدا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

images

اتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم مؤقتاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية