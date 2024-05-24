تظاهرات في الأردن والمغرب واليمن دعماً للمقاومة في غزة

عواصم/سما/

عمت تظاهرات مدناً في الأردن والمغرب واليمن، تضامناً مع غزة في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة ثمانية أشهر والتي خلّفت حتى اليوم أكثر من 115 ألف ضحية بين شهيد وجريح، جلهم نساء وأطفال.

وشارك أردنيون في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني، في وسط العاصمة عمّان، رفضاً لحرب الإبادة ودعماً لصمود المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة. ودعا المشاركون الحكومة الأردنية إلى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، وقطع كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل. كذلك طالبوا بإعادة إحياء العلاقة مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت عضوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الأمينة العامة لحزب العمال رلى الحروب، خلال المسيرة، إن "صمود المقاومة غيّر التاريخ، وكتب صفحة جديده منه، فكيان الاحتلال يتزلزل مالياً وسياسياً وأمنياً، واليوم أصبح عبئاً على من صنعوه".



بدوره، قال النائب عن الحركة الإسلامية ينال فريحات، في كلمة له خلال المسيرة، إن "المعركة بدأت وانتهت في 7 أكتوبر، وتحقق النصر"، مضيفاً: "هناك من العرب وقادة وسياسيي العالم من يريد وأد المقاومة".

تظاهرات دعماً لغزة في المغرب

وفي المغرب، تظاهر الآلاف، الجمعة، في 46 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، تضامناً مع غزة ورفضاً للتطبيع. ومن المنتظر أن تشهد الساحة المقابلة للبرلمان بالعاصمة الرباط مساء اليوم وقفة شعبية دعماً المقاومة الفلسطينية.

وخرجت، عقب صلاة الجمعة، تظاهرات في مدن طنجة الناظور ومراكش وفاس وأكادير وآسفي وبني ملال وبنجرير وآزمور والقصر الكبير وأكليم وعشرات المدن المغربية الأخرى، للتنديد بجرائم الإبادة الإسرائيلية.

وينتظر أن تنظم تظاهرات مماثلة في مدن أخرى مساء اليوم عقب صلاة المغرب، استجابة للدعوة التي أطلقتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".

ورفع المشاركون في التظاهرات صوراً للقدس وأعلام فلسطين ولافتات مندّدة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و"بالتواطؤ الغربي والخذلان العربي وبالتطبيع مع دولة الاحتلال"، وأخرى مؤيّدة للمقاومة الفلسطينية ولعملية "طوفان الأقصى".



وقال عضو المكتب المركزي لـ"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، محمد الرياحي، إن 46 مدينة مغربية أعلنت خروجها في 105 تظاهرات اليوم في سياق جمعة "طوفان الأقصى 33"، موضحاً أن هذه الفعاليات التي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تدلل على الارتباط الشعبي الوثيق بالقضية الفلسطينية، واستعداد المغاربة الدائم للانخراط في كل الفعاليات المنحازة للشعب الفلسطيني وهمومه ومطالبه.

تظاهرات في اليمن

وفي اليمن، تظاهر الآلاف في عدة محافظات بالبلاد، الجمعة، دعماً لفلسطين. وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين شهدت محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة عشرات المسيرات تحت عنوان "مع غزة.. ثبات الموقف واستمرارية الجهاد". وأبرز هذه المحافظات "العاصمة صنعاء، ومحافظتا صعدة (شمال)، والحديدة (غرب)". وبحسب الوكالة رفع المتظاهرون لافتات "أكدت استمرار اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني مهما كانت النتائج".

فيما ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن المحتشدين رفعوا الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورددوا هتافات منها "يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين"، و"يا غزة نحن معكم.. أنتم لستم وحدكم".