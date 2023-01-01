إصابة جندي إسرائيلي بـ”جروح خطيرة” في غزة

القدس المحتلة/سما/

أصيب جندي احتياط إسرائيلي، الجمعة، بـ”جروح خطيرة” خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن “جندي احتياط من الكتيبة 6828 التابعة للواء بيسلماخ 828 أصيب بجروح خطيرة خلال معارك جرت في شمال غزة”.

وأشار الجيش إلى أنّه تم نقل الجندي المصاب، الذي لم يذكر اسمه، لتلقي العلاج بأحد المستشفيات، فيما جرى إبلاغ عائلته.

وبذلك يرتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي المعلن من قبله إلى 3 آلاف و581 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم ألف و781 من بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

فيما يبلغ العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي 634 منهم 282 منذ بداية العملية البحرية، حسب أحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش، الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

والأربعاء الماضي، أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بعدم تحقيق الجيش لأي من أهداف الحرب على غزة.

وقال هنغبي، خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان): “لم نحقق أيًا من الأهداف الاستراتيجية للحرب حيث لم نتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ولم نُسقط (حركة) حماس ولم نسمح لسكان غلاف غزة (المستوطنين) بالعودة إلى منازلهم بأمان”.

وتابع: “يقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر (تحقيق أهداف الحرب) سيستغرق وقتا طويلا جدا، ليس سنة واحدة، بل سنوات”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.