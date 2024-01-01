  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوريل: على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم "إسرائيل"

الجمعة 24 مايو 2024 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم "إسرائيل"



بروكسل/سما/

ال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف في فعالية في فلورنسا “ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.

جاء ذلك ردا على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعا بوريل اسرائيل الى عدم “ترهيب” أو “تهديد” قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام “تي في اي”، “أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم” داعيا الى “احترام المحكمة الجنائية الدولية”.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي يدعو لابرام صفقة تبادل مع حماس بأي ثمن..

مصدر مصري رفيع : إسرائيل لا تزال غير مُؤهّلة لإبرام اتفاق هدنة بغزة ..

الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال ثلاثة جثث لأسرى بغزة قُتلوا بـ7 أكتوبر

صحيفة إيرانية تلمح إلى دور اسرائيلي في تحطم طائرة "رئيسي"..

"محور المقاومة" يجتمع في إيران على هامش جنازة رئيسي..

ردود فعل غاضبة من تل أبيب على قرار العدل الدولية بشأن رفح

سلطة النقد: لم نعلن الطواريء وقطع العلاقة المصرفية له أثر سلبي على إسرائيل ايضا

الأخبار الرئيسية

images

السيسي وبايدن يتفقان على إدخال مساعدات ووقود لغزة بشكل مؤقت

نصر الله: "على إسرائيل أن تنتظر منّا المفاجآت"

تزامناً مع خطاب نصر الله.. هجوم مكثف بصواريخ حزب الله على الاحتلال الإسرائيلي

عمليات مثيرة لـ"القسام" في جباليا ورفح

icj-sitting-768x512

ردود فعل غاضبة من تل أبيب على قرار العدل الدولية بشأن رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية