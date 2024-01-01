السيسي وبايدن يتفقان على إدخال مساعدات ووقود لغزة بشكل مؤقت

القاهرة/سما/

ذكرت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ذلك السياق، بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.

وفي وقت سابق ذكر صحافي في موقع أكسيوس في منشور على منصة إكس أن من المتوقع أن يطلب بايدن من مصر استئناف توصيل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم في "إسرائيل".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي: إنه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، فقد تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح.

من جانبه قال البيت الأبيض: "بايدن رحب بالتزام السيسي بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا

وأضاف ":"بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات.

وتابع: "بايدن أعرب عن التزامه بدعم مساعي إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل.

وأردف: " بايدن والسيسي تشاورا بشأن مبادرات جديدة لإطلاق سراح الرهائن ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة..