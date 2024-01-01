أول رد إسباني على قرار إسرائيل بشأن قنصلية مدريد في القدس

مدريد/سما/

علق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على قرار السلطات الإسرائيلية قطع الاتصال بين قنصلية مدريد في القدس والفلسطينيين.



وقال ألباريس في مقابلة على قناة "RAC1"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ستحتج لدى الإسرائيليين على قرار منع القنصلية العامة في القدس من خدمة فلسطينيي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم بتحليل الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم سيتم الرد عليه، مؤكدا على أنه "في حكومة إسبانيا لا يوجد معادون للسامية، لكنها حكومة متسامحة وتعددية ومتنوعة ولا تقبل أي خطاب كراهية، بما في ذلك معاداة السامية".

وأضاف ألباريس: "لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين".

وفي وقت سابق، أعلن كاتس "قطع الاتصال" بين البعثة الدبلوماسية الإسبانية والفلسطينيين في الضفة الغربية، ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانتشيز، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الجاري.