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فيديو: الشرطة البريطانية تعتقل طلابا بجامعة "أكسفورد" في اعتصام مؤيد لفلسطين

الجمعة 24 مايو 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الشرطة البريطانية تعتقل طلابا بجامعة "أكسفورد" في اعتصام مؤيد لفلسطين



لندن/سما/

ذكر محتجون أن الشرطة البريطانية اعتقلت أكثر من عشرة طلاب بجامعة "أكسفورد" واشتبكت مع بعضهم في اعتصام مؤيد لفلسطين في حرم الجامعة أمس الخميس.

وذكرت مجموعة "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين" أن سلطات الجامعة استدعت الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم أمام المكاتب الإدارية، كما حدث في جامعات أخرى في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.

وقالت شرطة تيمز فالي إنها على علم بالواقعة وستقدم معلومات في وقت لاحق.

ولم يصدر تعليق بعد من الجامعة على الأحداث، لكنها قالت في وقت سابق إنها تحترم الحق في حرية التعبير عبر احتجاجات سلمية.

وأظهر مقطع مصور نشرته منظمة "أكسفورد للعمل من أجل فلسطين" على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرات بين أفراد الشرطة وطلاب يجلسون على الطريق ويعترضون طريق سيارة شرطة قالت المجموعة إنها كانت تقل معتقلين.

وهتف المحتجون "أطلقوا سراحهم".

وطالب المحتجون، الجامعة بسحب استثماراتها من شركات لها علاقات بإسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت المجموعة على منصة "إكس" إن "من الواضح أن الإدارة تفضل اعتقال طلابها وإسكاتهم والاعتداء عليهم جسديا، بدلا من مواجهة تمكينها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

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