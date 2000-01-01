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ضابط أمن للمتظاهرين بجامعة نيويورك: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية وقتلكم جميعا" (فيديو)

الجمعة 24 مايو 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط أمن للمتظاهرين بجامعة نيويورك: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية وقتلكم جميعا" (فيديو)



واشنطن/سما/

قال رقيب في قسم السلامة العامة بجامعة مدينة نيويورك للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين " أنا أؤيد الإبادة الجماعية"، في تصريح تم تصويره وانتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت المشادة الكلامية يوم أمس الخميس في كلية ستاتن آيلاند. ويظهر في الفيديو رقيب تم التعرف عليه على أنه دونالد جيرار الذي قال له أحد المتظاهرين: "أنت تدعم الإبادة الجماعية".

فرد جيرار قائلا: "نعم أفعل"، وقال المتظاهر: "أنت تدعم الإبادة الجماعية!".

فأجاب الرقيب: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية. أنا أؤيد قتلكم جميعا"، وعندما قال له المتظاهر بأن التصريح الذي أدلى به تم تصويره عبر الفيديو، قام بشتمه.

وقال متحدث باسم كلية ستاتن آيلاند لصحيفة "ديلي نيوز": "نحن ندين اللغة المسيئة التي استخدمها ضابط في جامعة مدينة نيويورك خلال حفل تخرج رائع للاحتفال بخريجينا البالغ عددهم 2000 طالب. كلماته لا تعكس قيم كلية ستاتن آيلاند أو الضباط الخمسين في طاقم السلامة العامة لدينا"، مبينا أنه تم إيقاف جيرار في انتظار مراجعة الحادث.

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