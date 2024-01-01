غزة: عودة الكهرباء لمشفى "الأقصى" بعد توفير كمية وقود محدودة

غزة/سما/

أعلن "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الجمعة، إعادة تشغيل التيار الكهربائي داخل المستشفى بعد توريد كمية محدودة من الوقود تكفي ثلاثة أيام، من خلال منظمات دولية.

وقال المستشفى في بيان، إنه "تم توريد 15 ألف لتر من الوقود صباح اليوم، وعاد المستشفى إلى العمل" بعد انقطاع الكهرباء عن بعض أقسام المستشفى لعدة ساعات الليلة الماضية جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفى.

وأضاف البيان أن المشفى يحتاج في اليوم الواحد من 4000 إلى 5000 لتر من الوقود لضمان استمرارية العمل.

وذكر أن "المستشفى مرت خلال الساعات الماضية بأزمة حقيقية كادت أن تفقد خلالها العديد من المرضى والجرحى بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن عدم توريد الوقود للمولد الكهربائي".

وأضاف: "لطالما حذّرنا من الوقوع في هذه الأزمة الصحية الخانقة".

وقدم الشكر للجهات التي استجابت للنداء الإنساني الذي أطلقه المستشفى لتوفير الوقود وفي مقدمته منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، مشيرا إلى أن المنظمتين تواصلتا مع إدارة المستشفى لمعالجة الأزمة وتداركها بالسرعة الممكنة.

والخميس، حذر مستشفى شهداء الأقصى من توقف تقديم خدماتها الطبية بسبب عدم توريد الوقود اللازم لتوفير الكهرباء.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان آنذاك، إنها "تحذر من كارثة صحية وشيكة إذا لم يتم توريد الوقود للمستشفى خلال الساعات القليلة القادمة".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "شهداء الأقصى" هو المستشفى الحكومي الوحيد العامل في القطاع من أصل 35 قبل الحرب، فيما تقدم مستشفيات خاصة صغيرة خدمات رعاية أولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر ما تسبب بحدوث مجاعة.

ومع إغلاق المعابر، لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة إلا بكميات شحيحة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.