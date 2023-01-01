مستوطنون يسرقون 25 رأس غنم شرقي الضفة

قام مستوطنون، الجمعة، بسرقة 25 رأسا من الأغنام لمواطن فلسطيني، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن "مستوطنين هاجموا تجمع عرب المليحات قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية من ثلاثة محاور، فجر الجمعة، وسرقوا 25 رأسا من الأغنام".

وأضاف أن المواطنين في تلك المنطقة وأثناء حراستهم شعروا بوجود "كمائن للمستوطنين" في عدة اتجاهات، ما نتج عنه "مناوشات مع المستوطنين المهاجمين قبل أن يسرقوا الأغنام التي تعود للمواطن عبد اللطيف عطاالله سليمان".

وتأتي الواقعة بينما تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بما شمل بناء بؤر استيطانية وإقامة طرق وأسوار جديدة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 517 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حرب إسرائيلية متواصلة على غزة، أكثر من 115 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.