الأونروا: الضفة تشهد حربا مع احتدام العمليات العسكرية في غزة

غزة/سما/

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، أنه "مع احتدام المعارك العسكرية في قطاع غزة تشهد الضفة الغربية حربا أخرى لا يلاحظ تأثيراتها أحد".

وأضافت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "العمليات العسكرية والدمار والقيود على الحركة والفقر بالضفة تولد الخوف وعدم اليقين والقلق في أوساط اللاجئين الفلسطينيين".

وقالت "مع احتدام الحرب في قطاع غزة تدور في الضفة الغربية حرب أخرى لا يلاحظ تأثيرها أحد".

وشددت المنظمة الأممية أن "المزيد من التصعيد من شأنه أن يعيق التوصل إلى الحل السلمي".

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 517 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.