عمليات مثيرة لـ"القسام" في جباليا ورفح

غزة/سما/

كشفت كتائب "القسام" الجمعة، عن عمليات جديدة في مخيم جباليا ومدينة رفح شمال وجنوب قطاع غزة استهدفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت "القسام" تمكن أحد قناصيها من قنص جندي إسرائيلي داخل أحد المنازل شمال مخيم جباليا.

وفي جباليا أيضا، أعلنت "القسام" أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية خاصة إلى عين نفق داخل المخيم، واشتبكوا معها من نقطة صفر وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام"؛ إن مقاتليها استهدفوا دباباتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع العجارمة بجباليا.

وتابعت أن عناصرها تمكنوا أيضا من تفجير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وفي بيان لاحق، أكدت كتائب القسام استهدافها دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" شمال معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



وفي سياق متصل، أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ"، في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلنت استهدافها دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وقالت كتائب القسام أنها دكت تجمعًا لقوات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة

بدوره، أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان؛ إن إجمالي عدد قتلاه منذ بدء الحرب ارتفع إلى 634، إضافة إلى 555 إصابة خطيرة.