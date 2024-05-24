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زعيم حزب العمال البريطاني يعلن رغبته بالاعتراف بدولة فلسطين

الجمعة 24 مايو 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمال البريطاني يعلن رغبته بالاعتراف بدولة فلسطين



لندن/سما/

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إنه يريد الاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز بالسلطة في الانتخابات المقبلة، "رغم أن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي ضمن عملية للسلام".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون دولة، قال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية: "نعم، يجب ذلك. وأعتقد أن الاعتراف بفلسطين مهم جدا. ونحن بحاجة إلى دولة فلسطينية لها مقومات الحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومطمئنة، ويتعين أن يكون الاعتراف جزءا من هذا".

وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين أن يأتي في التوقيت المناسب ضمن عملية سلام، مؤكدا أنه "مقتنع به تماما".

ووصف حل الدولتين بأنه ضروري لإحلال سلام دائم في المنطقة.

ودعم حزب العمال هذا الأسبوع استقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات من حماس ومسؤولين من إسرائيل تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب، مما تسبب في خلاف آخر مع حزب المحافظين الحاكم.

كما أن هناك خلافات داخلية قوية في حزب العمال بشأن سياسة ستارمر المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، وواجه انتقادات من بعض ناخبي حزب العمال التقليديين، لأنه غير موقف الحزب تدريجيا فحسب نحو دعم وقف إطلاق نار في غزة.

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