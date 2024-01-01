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جيش الاحتلال يحقق مع جنود صوروا أنفسهم وهم يحرقون القرآن في غزة

الجمعة 24 مايو 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحقق مع جنود صوروا أنفسهم وهم يحرقون القرآن في غزة



القدس المحتلة/سما/

بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في حوادث تصوير جنود إسرائيليين أنفسهم يحرقون القرآن في قطاع غزة.

وقد التقط الجنود مقاطع مصورة لحرق كتب بينها القرآن وقاموا بتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أعادوا نشرها لاحقًا على حسابات فلسطينية.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي قيل إنها التقطت في رفح جنديا يحمل المصحف ويرميه في النار.

وتظهر صورة أخرى يقال إنها من جامعة الأقصى في مدينة غزة جنديا يقف أمام رف للكتب أضرمت فيه النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق وسيتم تقديم نتائجه إلى المدعي العام العسكري لمراجعتها، مشددا على أن "الحوادث الخطيرة تتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي وبروتوكولاته".

وفي ما يتعلق بحرق القرآن، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحترم جميع الأديان ويدين مثل هذا السلوك تماما".

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