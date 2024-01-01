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بعد قرار محكمة العدل الدولية.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على رفح (شاهد)

الجمعة 24 مايو 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد قرار محكمة العدل الدولية.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على رفح (شاهد)



رفح/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد وقت قليل من قرار محكمة العدل الدولية، والذي أمرت خلاله إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في المدينة.

واستهدف القصف شوارع ومنازل المواطنين وسط مخيم الشابورة في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وخربة العدس، وشارع المضخة، وحي الجنينة في رفح.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

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