الكشف عن وجهة مدير الـ"سي آي إيه" في أوروبا لإحياء المفاوضات حول غزة

أ ف ب/سما/

يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر غربي مطلع على الملف، اليوم الجمعة، بأن زيارة مدير الـ"سي آي إيه" للعاصمة الفرنسية يتوقع أن تجرى الجمعة أو السبت.



وأشار إلى أنها تأتي بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مقابل وقف لإطلاق النار.

وقد أفاد موقع "أكسيوس" أمس، بأن بيرنز سيتوجه إلى أوروبا من أجل هذه الغاية، بينما يشير مسؤولون إلى أن بيرنز سيلتقي برئيس "الموساد" دافيد برنياع ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت مؤخرا على توسيع صلاحيات فريق المفاوضين ووضع مقترحا جديدا يتضمن تنازلات بالمقارنة مع المقترح الأخير المطروح على التفاوض في القاهرة.