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الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد 3 سفن

الجمعة 24 مايو 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد 3 سفن



صنعاء/سما/

أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن".
وقال سريع في بيان له اليوم الجمعة: "العملية الأولى استهدفت سفينة MSC ALEXANDRA الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف: "العملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينة YANNIS أثناء مرورها بالبحر الأحمر".

وتابع: "العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة ESSEX الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط".

وختم سريع البيان بتوجيه تحذير "للشركات التي تتعامل مع الكيان بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني وغزة".

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

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