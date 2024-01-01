صحيفة إيرانية تلمح إلى دور اسرائيلي في تحطم طائرة "رئيسي"..

طهران / وكالات /

اعتبرت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، أن النشاط الإسرائيلي في أذربيجان يعزز فرضية ضلوع تل أبيب في حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "وقوع الحادثة بالقرب من الحدود الإيرانية مع أذربيجان، يعزز فرضية أن تكون إسرائيل ضالعة في الحادثة، نظرا إلى النشاط الإسرائيلي في تلك المنطقة على المستوى العسكري الاستخباراتي".

وأضافت أن "تعرض مروحية الرئيس لحادثة من بين ثلاث مروحيات إيرانية عائدة من المنطقة الحدودية، يمكن أن يضعف فرضية السقوط نتيجة العوامل الجوية، ويعزز احتمال تدخل أطراف خارجية في الحادثة".

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات للخبراء والمتخصصين الفنيين الذين قالوا إن المروحية انفجرت في السماء قبل أن تسقط وتتحطم.

وذكرت أن هذه الآراء "قد تكون دليلا على ضلوع طرف خارجي".

وأشارت الصحيفة، إلى فرضية ثالثة تتحدث عن ضلوع طرف خارجي من خلال "تعطيل أجهزة الرصد والرادار"، ما تسبب في سقوط المروحية.

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل رئيسي ومسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بعد تحطم المروحية في إيران بينما كانت عائدة من أذربيجان.

"لم نكن نحن"

وعقب إعلان الوفاة، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه لا علاقة لإسرائيل بمقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه على الطائرة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم نكن نحن".

وكان تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.