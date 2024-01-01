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جنود إسرائيليون يوثقون حرقهم مكتبة جامعة الأقصى في غزة

الجمعة 24 مايو 2024 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود إسرائيليون يوثقون حرقهم مكتبة جامعة الأقصى في غزة



غزة / سما /

أظهرت صورة جنودا إسرائيليين يحرقون مكتبة “جامعة الأقصى” الحكومية في غزة أثناء الهجوم البري على المدينة.


ويظهر في الصورة التي تداولها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، الخميس، جنديٌ يحمل كتابا والنار تشتعل من خلفه في مكتبة جامعة الأقصى، إحدى أكبر المكتبات الجامعية بقطاع غزة.


وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة مرتين الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثانية في فبراير/ شباط 2024.


وخلال العمليتين، دمرت قوات الاحتلال جامعات “الأزهر” و”الإسلامية” و”الأقصى” بالكامل، وهي أهم وأكبر ثلاث جامعات في القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتباهى جنود إسرائيليون بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم في القطاع المحاصر منذ 18 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.


ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات عقابية بحق هؤلاء الجنود.


والخميس، أظهر مقطع فيديو تداوله إسرائيليون على شبكات التواصل الاجتماعي، إلقاء جندي إسرائيلي في قطاع غزة نسخة من القرآن الكريم في النار.


وقالت إذاعة جيش الاحتلال: “جندي إسرائيلي في غزة وثَّق نفسه وهو يرمي القرآن في النار”.

 

 

 

 

#جنود إسرائيليون #جامعة الأقصى #غزة #الحرب

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