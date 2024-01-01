  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نائبة رئيس الوزراء الإسباني تثير غضب إسرائيل..

الجمعة 24 مايو 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة رئيس الوزراء الإسباني تثير غضب إسرائيل..



مدريد / سما /

قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز أن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، في تصريح أدانته إسرائيل.

جاءت تصريحات دياز في نهاية مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وأوضحت فيه أن تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري، "مجرد بداية".

وأضافت نائبة رئيس وزراء إسبانيا: "سنواصل الضغط من موقعنا في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت دياز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد: "إننا نعيش في لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرًا بطوليًا وغير كاف في آن واحد".

وأردفت "ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، في إشارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، الذين تقع بينهما دولة فلسطين.

وفي وقت لاحق، أدانت السفارة الإسرائيلية في مدريد تعليقات دياز، قائلة إن "العبارة تشجع على الكراهية والعنف".

واعتبرت سفيرة إسرائيل لدى إسبانيا روديكا راديان غوردون، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أنه لا يوجد مجال لما وصفته بـ"التصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي".

وتابعت "من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث بها نائبة رئيس الوزراء إسبانيا"، في إشار إلى عبارة فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر.

وكان هذا أحد التصريحات الرسمية الأخيرة للسفيرة قبل أن تعود إلى إسرائيل.

وتأسفت غوردون، لاضطرارها للعودة إلى إسرائيل بسبب ما اعتبرته "القرارات العبثية" التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، "والتي لن تساهم في السلام والأمن (…) ولن تسهل إطلاق سراح الرهائن" على حد زعمها.

والأربعاء، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.

وقبل هذا التطور، سبق أن اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

#إسرائيل #رئيس الوزراء الإسباني #يولاندا دياز

الأكثر قراءة اليوم

إصابة جنديين أميركيين بمنطقة الرصيف العائم قبالة غزة.. تفاصيل

المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيليين يطرح اقتراحا ملموساً حول التهدئة بغزة..

الجيش الاسرائيلي يدعو لابرام صفقة تبادل مع حماس بأي ثمن..

إسرائيل توافق على تشريح جثمان الطبيب عدنان البرش

مصدر مصري رفيع : إسرائيل لا تزال غير مُؤهّلة لإبرام اتفاق هدنة بغزة ..

"محور المقاومة" يجتمع في إيران على هامش جنازة رئيسي..

سلطة النقد: لم نعلن الطواريء وقطع العلاقة المصرفية له أثر سلبي على إسرائيل ايضا

الأخبار الرئيسية

مختطفين

الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال ثلاثة جثث لأسرى بغزة

الحرب

صحيفة امريكية: بايدن يدرس تعيين مستشار أميركي لقوة أمنية تشرف على أمن غزة

حماس والهدنة

اسرائيل تبدي استعداداها لمناقشة طلب حماس للهدوء الدائم بالقطاع

اليوم الـ231 للحرب: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

مصدر مصري رفيع : إسرائيل لا تزال غير مُؤهّلة لإبرام اتفاق هدنة بغزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية